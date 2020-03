Chocofest na Magia da Páscoa acontece de 02 a 12 de abril em Nova Petrópolis

Continua depois da publicidade

Evento promete impactar economia da região apostando na decoração lúdica e oferecendo atrações gratuitas

Principal evento de Páscoa do Brasil, o Chocofest na Magia da Páscoa chega a sua 22ª edição de 02 a 12 de abril, em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. Essa é a terceira vez que o evento mais lúdico do Brasil e o mais popular do período da Páscoa acontecerá no município. O Conde Guloseima e toda sua turma de personagens colorem a cidade por dez dias em um evento que além de trazer muita diversão, impacta positivamente na economia de toda a região.

O Conde Guloseima espera o público de 02 a 12 de abril

Com uma decoração lúdica que apresenta aos visitantes a Magia da Páscoa, o evento contará com as seguintes atrações: Planeta das Guloseimas, Desfile de Páscoa, Árvore da Páscoa Osterbaun, Rastro do Coelho, Páscoa pelo Mundo, Casa da Vovó Coelha, além de espetáculos teatrais e culturais. Todas as atrações são abertas e gratuitas ao público.

“O Chocofest nos envolve em ternura e toca em nossas emoções, pois falamos de um mundo lindo, cheio de pureza e fantasia que é o universo das crianças. E mais, falamos em guloseimas, chocolates, balas e doces. É um evento muito especial, porque além do trabalho, do público envolvido, foi responsável pela divulgação do chocolate caseiro Brasil afora e impulsionou o despertar dos parques temáticos em toda a nossa região. Com certeza estaremos colocando na rua um lindo e inesquecível evento”, destaca a CEO da Rossi & Zorzanello, Marta Rossi.

Fotos: Divulgação