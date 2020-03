Gramado reforça relações com turismo da Colômbia

Continua depois da publicidade

As ações, os locais e os produtos turísticos de Gramado estão evidenciados durante a Vitrina Anato, considerada a maior feira do segmento da Colômbia – e responsável por agendar destinos de viagem e estreitar laços entre países de todo o mundo. O encontro acontece em Bogotá desde a quarta-feira (26), e segue até esta sexta, dia 28.

A diretriz de Gramado, nesta edição da Vitrina Anato, é de aproximar o turismo de Gramado com a Embaixada do Brasil e, ainda, com operadores de agências da Colômbia e de países da América Latina e Europa. “Somos os únicos representantes do Rio Grande do Sul no estande da Embratur. Os profissionais com os quais conversamos se mostraram fascinados com a nossa cidade, com o que existe no município”, pontua o secretário de Turismo de Gramado, Rafael Carniel de Almeida, que participou da programação oficial da feira.

Entre as ações de Almeida no evento estiveram, ainda, reuniões com a ProColombia, a agência de divulgação internacional do país; e encontros com as secretarias de Turismo de Medelín, San Andrés e Cartagena. “Trocamos experiências e opiniões sobre políticas públicas inovadoras para o turismo. Deste modo, estou levando excelentes perspectivas de negócios para o Brasil”, considera o secretário de Gramado. Foi acertada, também, a vinda da Caracol TV, principal emissora da Colômbia, para gravação de um programa em Gramado e na Serra gaúcha.



Voo Bogotá-Porto Alegre

Durante a Vitrina Turística Anato também foi confirmada a abertura do voo direto entre Bogotá e Porto Alegre, operado pela Avianca. O início desta atividade será em 12 de junho. “E isso é muito importante porque cerca de 50% dos desembarques no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, têm como destino a nossa região”, confirma Rafael Carniel de Almeida. “Ou seja, Gramado é crucial para que a gente possa levar mais turistas da Colômbia para o Brasil”, assegura.

Haverá, ainda, uma press trip no dia 12 de junho a fim de inaugurar este voo. Nesta ação, Gramado disponibilizará seus materiais oficiais de turismo para que os integrantes da viagem conheçam nosso destino”, informa o secretário.