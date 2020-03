Harley-Davidson é a nova patrocinadora oficial do Taura MMA Gramado

Continua depois da publicidade

A marca promoverá uma exposição de motos durante o evento e premiará em dinheiro dois atletas destaque da noite

A 9ª edição do Taura MMA tem parceria fechada com o grupo IESA Harley Davidson. A união das marcas promete revolucionar a experiência dos amantes de luta. Os lutadores do evento também serão beneficiados com a novidade, durante o evento a Harley Davidson irá premiar dois lutadores com a melhor performance da noite com um bônus de R$ 500,00. O evento acontecerá no próximo dia 15 de março, às 17h no Ginásio Perinão em Gramado.

Além dos prêmios em dinheiro os lutadores também ganharão a bolsa acordada da luta, passeios na cidade do evento e assessórios personalizados para a noite da batalha.

Imagem ilustrativa que representa o cheque que será entregue aos melhores lutadores

O Grupo Gaúcho IESA é referência no mercado automotivo e vem para somar ao time das marcas que acreditam na força do esporte. Ainda neste ano, há uma previsão para acontecer no dia 22 de novembro, um evento diferente de tudo já feito pelo Taura MMA, uma edição dentro da Harley Davidson em Porto Alegre. O card das lutas ainda está aberto e não há detalhes sobre a edição Harley, o que se sabe, é que o crescimento do evento segue em passos largos e a organização já prevê espetáculos dentro e fora do Brasil.

