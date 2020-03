Brigada Militar realiza quatro salvamentos de bebês em 20 dias

Continua depois da publicidade

Inusitado e emocionante, policias militares de Canela e Gramado realizaram quatro atendimentos a bebês, nos últimos 20 dias, salvando a vida dos pequeninos.

O primeiro caso aconteceu no dia 12 de fevereiro, quando uma mãe chegou com um menino de 17 dias no quartel da BM em Canela. Ele havia engasgado com leite materno. O pequeno Pietro foi socorrido pelo Soldado Jeferson, que realizou procedimentos de desengasgue enquanto acionou a emergência.

O segundo caso aconteceu no dia 18 de fevereiro, quando uma bebê de 17 dias foi salva por uma policial rodoviária em Gramado. A criança estava engasgada após ter tomado chá pela mamadeira. O pai e a avó da menina chegaram na sede do Grupo de Polícia Rodoviária Estadual de Gramado com ela no colo, pedindo ajuda. A bebê foi entregue a soldado Adriana Ramos que realizou a manobra de desobstrução das vias aéreas, até que a menina voltou a respirar normalmente.

Na noite de 19 de fevereiro, a guarnição da BM de Canela deslocou até a Rua dos Farrapos, Vila Dante, onde uma senhora solicitou ajuda, via 190, informando que sua filha, de 20 dias, não estava respirando e estava afogada. Ela foi orientada pelo Policial Militar de serviço na sala de operações sobre as manobras a serem adotadas. Enquanto isso a viatura foi ao local e os policiais militares conseguiram fazer com que a criança voltasse a respirar. Rapidamente a guarnição conduziu a criança com a mãe ao hospital de Canela, onde a menina passa bem.

Por fim, no último dia 3, foi a vez do tenente Zanini, da Patram, atender um bebê na sede do Batalhão Ambiental, utilizando a Manobra de Heimlich e encaminhar ao Hospital de Canela para atendimento.