É hora de renovar e tempo de agradecer

Continua depois da publicidade

É hora de renovar, de novo!

Para Heráclito, filósofo grego, “não existe nada de permanente, a não ser a mudança”.

O mundo, cada vez mais, vem se transformando numa velocidade avassaladora. São novas tecnologias, profissões deixando de existir e novas surgindo. Uma das áreas que mais se renova é a da comunicação, atingindo, principalmente, os veículos de comunicação.

O jeito de fazer jornalismo muda toda semana e precisamos ficar atentos para não cair no ostracismo.

Para a Folha, mais uma vez, chegou o momento de renovar, de mudar, isso porque nosso ano editorial começa em março, é quando encerramos um ciclo e começamos outro. Não é porque o ano começa depois do Carnaval, é porque iniciamos nossas atividades no dia 8 de março de 2012. Então, no próximo domingo, é o oitavo aniversário da Folha e início do nosso nono ano de atividades.

Por isso, estamos preparando uma série de renovações em nosso jornal impresso e nas plataformas digitais, para tentar acompanhar a velocidade do mundo e dar a informação com a agilidade que nossos leitores merecem.

Também é tempo de agradecer

Para nossa surpresa, o mês de fevereiro encerrou com a quebra de um recorde próprio aqui na Folha.

Ao gerarmos o relatório de acessos do www.portaldafolha.com.br de fevereiro, descobrimos que batemos nosso próprio recorde de acessos, que era de 125 mil usuários mensais com 230 mil acessos durante um mês.

Em fevereiro, foram impressionantes 148 mil leitores que acessaram 287 mil vezes o portal, segundo dados do Google Analytics. Um número gigantesco para a Região das Hortênsias, reforçando que a Folha é o veículo de comunicação com o maior alcance de público de Canela e Gramado.

Vale registrar que isso não é uma pesquisa, são dados do Google Analytics, uma ferramenta criada para medir a audiência na internet, por sinal, a mais usada e confiável para este fim.

Portanto, muito obrigado a todos os nossos leitores. Vamos seguir aqui, firmes, gerando conteúdo de qualidade com agilidade para vocês.