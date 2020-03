Sindilojas disponibiliza 15 vagas gratuitas para Formação de Vendedores

Continua depois da publicidade

Oportunidade contempla, especificamente, quem reside em Gramado e está desempregado.

A Escola do Varejo do Sindilojas Hortênsias tem em seu cronograma para 2020 a abertura de cinco turmas regulares para a Formações de Gerentes do Varejo (duas turmas) e para a Formação de Vendedores (duas turmas). A quinta e última é a “Turma do Bem”, para pessoas em vulnerabilidade social, na Formação de Vendedores.

A ideia da Turma do Bem é preparar pessoas que, a princípio, teriam maior dificuldade para se recolocarem no mercado de trabalho. Para isso também será necessário contar com o interesse do empresariado regional no sentido de oferecerem espaço para estes novos profissionais. Empresas interessadas devem entrar em contato com o Sindilojas Hortênsias.

Na tarde de 05 de março, o executivo do Sindilojas Hortênsias, Nilvio Castanheiro, apresentou o projeto ao vice-presidente da Câmara de Vereadores de Gramado, Luia Barbacovi, anunciando a cedência de 15 vagas para a turma da Formação de Vendedores do Varejo que inicia no dia 9 de março.

As vagas são destinadas, especificamente, para quem está desempregado e que resida em Gramado. Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (54) 3286-9288 / (54) 9 8110-0141 (whats).