Finalistas da Copa Scur dos Campeões serão definidos na sexta-feira

Na segunda-feira (09), foi disputada a última rodada da fase de grupos da Copa Scur dos Campeões. A rodada foi válida pela Chave A da competição.

Iniciando a noite de disputas, o Hawaí (Gramado) goleou o lanterna Kibola (Picada Café) por 7 x 2, terminando a fase de grupos na liderança do grupo. O Kibola encerrou a sua participação sem conquistar pontos.

A segunda partida também também teve um ar de decisão. Saquin (Igrejinha) e Cetiras (Três Coroas) se enfrentaram para definir a segunda vaga para a semifinal. O jogo foi vencido pelo Saquin por 2 x 1, resultado que levou a equipe para a fase semifinal.

Na sexta-feira (13) serão disputadas as partidas da fase semifinal. O primeiro confronto será entre os gramadenses do Hawaí contra o representante de Canela, o Bola 8. A partida inicia às 19h30min no Ginásio Perinão.

Na sequência, o também gramadense Arsenal enfrentará o Saquin (Igrejinha).

A grande final do torneio está marcada para o dia 20 de março e será disputada no Ginásio Perinão. A partida que marca o início do evento será a disputa entre 3º e 4º lugar.

Logo após, a bola rola para a partida que encerra a competição.

Fotos: ilton Müller