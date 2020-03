GRAMADO – “Tito, um Coelho Atrapalhado” é uma das atrações da Páscoa em Gramado

Continua depois da publicidade

Sucesso na edição da Páscoa em Gramado do ano passado, Tito, um coelho atrapalhadovai acontecer no Palácio dos Festivais e é uma das atrações do evento. Titoé um espetáculo infantil, musical e lúdico e terá este ano treze apresentações. No elenco de“Tito, um coelho atrapalhado” estão Paulo Brasil (como Tito, o Coelho), Pablo Tomazi (Coelho Pepito), João Paulo (como Vagaroso, a tartaruga), Edson Paçoca (como o gavião Gavi), Carla Reis (como a raposa Red) e a participação especial da atriz Thais Pacholek como a coelha Anabella. Thais tem eu seu currículo diversas novelas no SBT, filmes e peças de teatro. O espetáculo tem a criação, roteiro e direção geral de André L de Andrade(Angá Produtora), direção artística de Carla Reis(Faces Produções) e assistente de direção de Paulo Brasil.

As apresentações acontecem nos dias 21, 22, 28 e 29 de março e em 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 e 12 de abril. O espetáculo inicia pontualmente às 17h30 e somente aos domingos que o horário de início é às 15h com duração de aproximadamente 45 minutos e tem classificação livre.

Os ingressos estão à venda no valor de R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia entrada). A meia entrada é válida para crianças de 3 a 12 anos e estudantes com carteira com foto e validade. E melhor idade a partir de 60 anos também podem usufruir do meio ingresso. Já crianças até 2 anos de idade anos no colo do responsável não pagam ingresso.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Palácio dos Festivais em Gramado (um dia antes e no dia do espetáculo), no site oficial pascoaemgramado.net.br

Foto – divulgação/Cleiton Thiele/Serra Press

Legenda: Espetáculo Tito, um coelho atrapalhado