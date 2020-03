CANELA – Procissão Luminosa abre a programação da 60ª Romaria e Festa de Nossa Senhora de Caravaggio

Continua depois da publicidade

A sexagésima edição da Romaria e Festa em honra a Nossa Senhora de Caravaggio terá início no próximo sábado (14), com a Procissão Luminosa, às 19h. Esta será a primeira vez que a Procissão Luminosa, saindo da Igreja Matriz, fará parte da programação oficial do evento, que contará também com a Jornada Diocesana da Juventude e Romaria dos Jovens, dia 23 de maio; Romaria Motorizado e de Motociclistas, em 24; e, a grande Romaria a Pé, no dia em que a Igreja Católica rende homenagens a Mãe de Caravaggio, 26 de maio.

Na Procissão Luminosa, os fiéis percorrerão o caminho, da Catedral de Pedra até o Santuário de Caravaggio, percorrendo uma distância de 7km, carregando velas e lanternas, entoando cânticos religiosos e em oração, seguindo a imagem peregrina de Mãe de Caravaggio. Na chegada, seguirão até a cripta do templo em construção, onde será celebrada uma missa. A novena em preparação ao evento, iniciará no dia 9 de maio.

Foto: Divulgação