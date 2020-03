PÁSCOA – Prawer apresenta novos sabores inspirados na Itália

Continua depois da publicidade

Texturas e composições exclusivas são destaque para a data

A Prawer foi buscar na Itália a inspiração para surpreender ao paladar em uma data que, tradicionalmente, se costuma presentear com chocolate. A essência do produto artesanal está presente em cada item e na linha de Páscoa isso se evidencia. As novas criações incluem ingredientes como frutas secas, avelãs e castanhas em equilíbrio com o cacau, a mousse, o cítrico e a exclusiva e delicada massa Caramélisé. A bergamota, a banana e o pistache são as estrelas da Páscoa. Como resultado, surge a crocância e diferentes texturas e perfumes no símbolo maior dessa data: o ovo, nos fazendo lembrar o quanto a Páscoa é especial na terra do chocolate.



Confira as novidades:

OVO CARAMÉLISÉ & BERGAMOTA

Traz uma harmônica combinação entre o caramelizado e a nota cítrica das casquinhas de bergamota em raspas incorporadas à massa de chocolate dourada. O recheio revela drágeas de castanhas-do-pará cobertas com a massa Caramélisé e finas casquinhas de bergamota, o que faz com que o aroma da fruta esteja completamente fundido à massa.

OVO BANANE FLAMBÉE

A banana incorporada à textura cremosa do chocolate passa por um processo artesanal chamado conchagem longa, com o objetivo de extrair todo o sabor que a fruta “in natura” é capaz de revelar. De textura encorpada, libera suaves notas de banana entre as notas de caramelo. O nome Banane Flambée faz uma alusão ao processo delicado e secreto de caramelização que confere o tom perolado e o sabor surpreendente dessa massa.

OVO TRUFADO GIANDUIA

Intensidade em uma ganache lisa com as avelãs maceradas, incorporadas ao chocolate meio amargo 52% cacau. A ganache gianduia recheia a casquinha, dando cremosidade à fina camada de chocolate. A pasta de avelã é macia, perfumada e enriquece as notas de cacau do chocolate.

OVO GIANDUIA

A ganache suave do chocolate ao leite recheia com abundância a casquinha do ovo ao leite. O sabor é de inspiração italiana, já as rústicas avelãs torradas e seladas com uma fina camada de açúcar são de inspiração francesa. Essas avelãs levemente cristalizadas surgem na decoração do ovo, dando uma nota de caramelo para o chocolate ao leite, que se funde à ganache formando uma textura deliciosa.

OVO MOUSSE BERGAMOTA

Traz em sua composição o sabor cítrico da bergamota, que encontra no chocolate branco a superfície ideal para destacar seu perfume, presente nos óleos essenciais que estão na casca de sabor suavemente ácido. A mousse perolada contendo geleia de bergamota e suas casquinhas recheia o chocolate branco revelando um sabor inesperado e cheio de personalidade.

OVO TRUFADO PISTACHE

É recheado com uma abundante ganache de pistache macia e aromática, proveniente da tradicional oleaginosa das receitas italianas, que é coberta por uma fina camada de chocolate Dark 73% cacau. O contraste das cores da massa dark com o recheio encanta e desperta o interesse por essa experiência sensorial.

OUTROS PRODUTOS DA LINHA DE PÁSCOA:

OVO DARK

Ovo de chocolate amargo 73% cacau recheado com drágeas de banana orgânica.

OVO DIET

Ovo de chocolate ao leite diet recomendado para dietas com ingestão controlada de açúcares.

LATA BOMBONS SORTIDOS

Lata contendo seis unidades com truffel ao leite e truffel branco.

OVO AO LEITE

Ovo de chocolate ao leite recheado com drágeas de flocos cobertas com chocolate ao leite.

OVO BRANCO

Ovo de chocolate branco com drágeas de flocos cobertas com chocolate branco.

PLACA OVO FELIZ PÁSCOA

Placa de chocolate ao leite em formato de ovo, com coelho de chocolate branco caramelizado.

COELHO BRANCO E COELHO AO LEITE

Coelho de chocolate branco e coelho de chocolate ao leite.

OVO MACIÇO

Ovo maciço de chocolate ao leite.

CENOURA FLOCOS MISTO

Drágeas de flocos cobertas com chocolate ao leite e chocolate branco.

FOTOS CONCEITO: João Ricardo