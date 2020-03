GRAMADO – Gramadotur emite nota oficial cancelando a Páscoa em Gramado e Festa da Colônia

Continua depois da publicidade

A Gramadotur divulgou na tarde desta quarta-feira, 18, uma Nota Oficial cancelando as atividades e programações da Páscoa. A decisão atinge também a Festa da Colônia. Confira a Nota Oficial na íntegra:

“Nota Oficial da Gramadotur – Páscoa em Gramado e Festa da Colônia

Buscando colocar em primeiro lugar a saúde e o bem-estar da população e dos visitantes, a diretoria executiva da Autarquia Municipal Gramadotur e Conselho Consultivo deliberaram de forma unânime nesta terça-feira, 17, que todas as atrações artísticas e culturais da programação oficial do evento “Pascoa em Gramado” a serem realizadas no período de 20 de março a 12 de abril, estão canceladas. Da mesma forma a Festa da Colônia, agendada inicialmente entre os dias 21 de abril e 10 de maio, também está cancelada. Nossa preocupação maior é a de preservar a saúde das pessoas e, com estas atitudes, pretendemos evitar aglomerações e contribuir para que que o Coronavírus não se propague. Nosso principal objetivo agora é a prevenção e, para isso, estamos tomando decisões priorizando a vida das pessoas.

O projeto de decoração das vias públicas da Páscoa está em plena execução, e Gramado estará sempre receptiva e linda, para os olhares de seus visitantes e comunidade.

É um momento difícil, mas com o apoio e compreensão de todos estaremos vencendo esta batalha. Queremos agradecer o apoio da população, das entidades, dos nossos patrocinadores, fornecedores, prestadores de serviços e da imprensa.

Gramado, 17 de março de 2020”

Foto: Gerson Sorgetz