CANELA – Brigada Militar prende dois por tráfico de drogas

Uma ocorrência no Bairro Santa Marta e outra no Bom Jesus



Na manhã de quinta-feira (19), a Brigada Militar, através do Pelotão de Operações Especiais (POE), patrulhava o Bairro Santa Marta quando avistou na Rua da Igreja dois homens em atitudes suspeitas. Um dos homens ao perceber a viatura, rapidamente guardou o volume que estava em sua mão no bolso de traz da bermuda. Ele foi revistado sendo encontrado uma trouxa de maconha, ainda uma quantia em dinheiro. O autor de 25 anos, com vários antecedentes por posses e tráfico de drogas, foi preso em flagrante. O outro homem de 26 anos, com antecedentes por furtos e posses de entorpecentes, é um usuário que estava comprando a droga.



No começo da tarde, por volta das 14 horas, a guarnição do POE, durante patrulhamento no Bairro Bom Jesus abordou dois indivíduos na Rua Patrício Zini Sobrinho em atitude suspeita. Em revista foi encontrado uma porção de maconha com cada um deles. O homem de 26 anos confessou que é usuário e que havia comprado a droga do outro de 30 anos, com antecedentes por furtos e posses de entorpecentes.



Nos dois casos os autores foram presos e conduzidos a delegacia onde foi registrada as ocorrências.

Foto: Reprodução/1º BPAT