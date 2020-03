Gramado cancela barreiras. Veja os números atualizados na região

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado planejava realizar barreiras de contenção nas principais entradas da cidade, mas, após declaração do Governador do RS, Eduardo Leite, de que o fechamento de vias extrapola o poder dos prefeitos, a ação foi cancelada.

A justificativa se deve, também, ao fato de que as barreiras contariam com apoio de órgão estaduais, como Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual e Bombeiros. Além disso, as rodovias em que se planejava as barreiras, as RS 115 e 235, são estaduais.

Na noite de ontem (20), Gramado informou que possui mais três casos suspeitos que aguardam exame do novo coronavírus.

São Francisco de Paula aguarda o resultado de testes para oito pessoas.

Canela e Nova Petrópolis não registram casos suspeitos.

Pelo menos 125 pessoas seguem em isolamento domiciliar em Canela, Gramado e São Francisco de Paula.

Os quatro municípios da Região das Hortênsias não possuem casos confirmados de Covid-19.

Cidades como Campo Bom e Capão da Canoa seguem mantendo algumas vias interditadas. Municípios próximos, como Taquara e Ivoti registraram casos positivos para Covid-19 na sexta-feira (20).