Gramado registra dois casos importados de coronavírus

Continua depois da publicidade

O Centro de Operações de Emergência (COE) de Gramado informa que foram diagnosticados dois casos importados de coronavírus no município. Os dois resultados positivos envolvem turistas do Estado de São Paulo, que não contraíram a doença em Gramado. As confirmações ocorreram na tarde desta segunda-feira, dia 23, pelo Lacen – Laboratório Central do Estado.

Uma delas está em isolamento domiciliar em moradia de familiar e teve exame realizado em Charqueadas (RS). O segundo caso é de outra mulher que está em estabelecimento hoteleiro em regime de quarentena desde a tarde de domingo, dia 22. Essa quarentena inclui o isolamento paciente, dos demais hóspedes e de funcionários do hotel, além de outras pessoas que tiveram contato com ela. O COE ressalva que são casos importados, ou seja, não tiveram transmissão dentro do território de Gramado.

Seis suspeitas

Além disso, o COE está monitorando outros seis casos suspeitos de coronavírus: cinco estão em monitoramento domiciliar, e um está em isolamento no Hospital São Miguel. Todos os pacientes estão em situação estável.

Segundo as Vigilâncias em Saúde e Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, toda a contenção e monitoramento estão sendo feitos no sentido de evitar a disseminação do vírus no município, evitando assim que a cidade tenha casos autóctones (transmissão local).

O Hospital São Miguel tem tomado todas as providências de isolamento do paciente no sentido de resguardar a saúde dele, dos servidores e demais internados na casa de saúde.

Tudo isso reforça a importância dos moradores manterem-se em casa e tomarem todas as medidas de prevenção ao coronavírus.