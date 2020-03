Prefeitura de Gramado retira projeto que previa reajuste para servidores

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado confirmou na tarde desta segunda-feira, dia 23, a retirada do projeto de lei que previa o reajuste de 7,5% nos vencimentos dos servidores públicos municipais.

A motivação desta medida, conforme o prefeito Fedoca Bertolucci, é a expansão da pandemia do coronavírus – que exige mais cautelas por parte da Administração Municipal. “Desta forma, a precaução exigida no âmbito da saúde de todos, indistintamente, deve estar acompanhada da prudência em face dos prejuízos econômicos e sociais que virão na esteira da referida moléstia”, pontua o prefeito.

A decisão tem anuência do Sindicato dos Servidores Municipais de Gramado.