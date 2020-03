Canela – Forças de segurança realizam ação conjunta

Continua depois da publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Canela, para conscientizar a comunidade sobre o risco de coronavírus, realizou no final da tarde de segunda-feira (23) uma ação conjunta para percorrer os bairros. O objetivo, além de pedir para as pessoas ficarem em casa, era fechar estabelecimentos comerciais que não estavam respeitando o decreto municipal nº 8.708. Conforme o diretor do setor de Fiscalização, Luiz Antônio Macedo, não foram encontrados estabelecimentos abertos, mas muitas pessoas na rua que não estão se dando conta do risco de contaminação.

Já na manhã desta terça-feira (24), o departamento de Fiscalização, Brigada Militar e Polícia Civil estiveram em seis estabelecimentos abertos e que não se enquadravam em serviços essenciais. Os empresários foram orientados a fechar os estabelecimentos e se não cumprirem determinação serão responsabilizados na forma da lei.

Ao longo da tarde novas denúncias estão sendo averiguadas pelas forças de segurança, onde já foram interditas duas serrarias.

Foto: Tais Berti