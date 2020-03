Três Coroas – Devido à estiagem, Prefeitura pede consumo consciente da água

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Três Coroas, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, está solicitando aos seus cidadãos que tomem todas as medidas necessárias para economizar água, mas que continuem mantendo seus hábitos de higiene com rigor.

Além da crise estabelecida pela pandemia de COVID19, o Rio Grande do Sul está atravessando um período de seca severa e que já está atingindo a economia.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para a nossa região, indicam que este ano a chuva acumulada ficou absurdamente abaixo do esperado para o mesmo período.

O gráfico abaixo mostra em verde a chuva diária acumulada no mês de março de 2019, e em vermelho no mesmo mês deste ano (2020).

Em situações como esta, é fundamental economizarmos água, deixando de fazer todas as atividades não essenciais de consumo próprio para quando o regime normal de chuvas retornar.

Evite lavar calçadas, paredes, e carros; encurte os banhos; feche as torneiras a qualquer momento que a água não esteja sendo utilizada; conserte vazamentos; limpe os pratos antes de lavá-los; ajuste a máquina de lavar roupa para um ciclo mais curto; reaproveite a água onde for possível. Mas mesmo sim, continue lavando as mãos com frequência.

A seca não está afetando o abastecimento de água. Para que a situação não se agrave, é necessário que as pessoas adotem medidas de consumo consciente água, mas que não deixe de lavar bem as mãos com frequência e que mantenham seus hábitos de higiene em dia, para impedir o avanço do coronavírus.

FOTO: Diego Land.