Justiça de Canela e Gramado repassa R$ 260 mil para auxílio no combate ao Covid-19

O Poder Judiciário de Gramado e Canela, ainda na semana passada, procurou os hospitais das duas Comarcas para oferecer auxílio financeiro para custear medidas de prevenção e atendimento a pacientes com novo coronavírus.

Gramado

O médico Diretor Técnico do Hospital de Gramado, Dr. Márcio Muller, apresentou para a Dra. Aline Ecker Rissato, Juíza Diretora do Foro de Gramado, o projeto da unidade de triagem de doenças respiratórias, ao lado da emergência.

A juíza determinou a imediata doação de R$60.000,00 para o hospital. O restante do valor foi obtido em consenso com o Ministério Público de Gramado, através do Dr. Max Guazzelli, Promotor de Justiça. Houve um acordo judicial em uma ação civil pública movida pelo MP para doação de valores para outra entidade mas, diante da situação de calamidade provocada pela pandemia, a quantia, com a autorização da juíza, foi transferida também para o hospital, no total de mais R$200.000,00.

Canela

Em Canela, o Juiz Diretor do Fórum, Dr. Vancarlo Anacleto, contatou o vice-prefeito, Gilberto Cesar, que encaminhou a questão para o Secretário de Saúde, Vilmar Santos. Foi alcançada a quantia de R$100.000,00 para o Hospital da cidade, destinados a aquisição de EPI’s para proteção dos profissionais de saúde, adequações físicas do hospital para isolamento dos pacientes e aquisição de equipamentos hospitalares.

Os valores são provenientes de penas alternativas e perdimentos determinados pela Justiça em processos criminais.

O Poder Judiciário em todo o Estado tem prestado todo o apoio necessário às autoridades de vigilância sanitária e saúde pública para atendimento da pandemia, alcançando valores e auxiliando no que for necessário.