Aluno Nota 10 antecipa entrega de alguns prêmios

Com o adiamento da 7ª Noite do Oscar da Educação de 4 de abril para 8 de agosto de 2020, algumas medidas estão sendo tomadas para que os prêmios destinados aos alunos para serem usufruídos ainda neste ano não sejam perdidos. Assim, 10 alunos de três escolas estaduais que participaram do Simulado Aluno Nota 10 – Mini Mundo/Unificado poderão iniciar logo suas aulas usufruindo de seus prêmios. A decisão de verificar quais prêmios devem ser entregues de forma antecipada foi tomada pela organização do projeto social em conjunto com a direção do Unificado Gramado.

“Tomamos toda a precaução para não estragar a surpresa e a alegria da 7ª Noite do Oscar, quando os alunos do Ensino Médio subirão ao palco para receber seus troféus, kits escolares e prêmios. Assim, sem revelar a posição destes 10 alunos no ranking dos 20 premiados no Ensino Médio, entramos em contato com a direção das escolas onde 10 alunos estudaram no ano passado. Eles têm direito a bolsas que variam de 100 a 50% no curso pré-vestibular”, explica a diretora do Parque Mini Mundo, Jussara Höppner.

Conforme a direção do Unificado Gramado, caso algum desses alunos opte por não usufruir do prêmio, ele será redirecionado ao imediatamente após, inclusive com a inclusão de mais nomes na lista de premiados na Noite do Oscar, que conta com 20 já anunciados.

Os alunos do Unificado estão tendo aula por meio de três plataformas digitais:

Uma delas é o Portal do Unificado – o aluno entra, cadastra a sua senha e tem acesso a videoaulas de todos os conteúdos programáticos das apostilas, testes e soluções e dicas de como se estuda, resolve questões de vários conteúdos programáticos.

Outro é o Google Meeting, com lives de aulas em tempo real.

Além disso, grupos de WhatsApp com alunos cadastrados por disciplina e os professores vão interagindo com alunos e repassando materiais.

Confira quem são os alunos premiados:

Escola Cenecista Visconde de Mauá – Gramado

Mariana Moschem 100% do curso do Unificado+ material didático do Unificado (valor estimado R$ 7,5 mil) Anna Júlia Reis Bassualdo 50% do curso do Unificado Eduarda dos Santos Barcellos 50% do curso do Unificado Thiago Araújo Rosa 50% do curso do Unificado Manuela Stein Moura 70% do curso do Unificado Rafaela Blum Frizon 50% do curso do Unificado Ana Clara Pasqual Mesquita 60% do curso do Unificado

EEEM Neusa Mari Pacheco – Canela

Vitoria da Silva Schell 50% do curso do Unificado

EEEM Danton Correa – Canela