Prefeitura distribui água potável em loteamentos e localidades com famílias necessitadas

As Secretarias de Obras e Meio Ambiente estão realizando uma ação conjunta para levar água potável a famílias necessitadas de Canela. A primeira ação ocorreu no Loteamento Edgar Haack, no bairro São Luiz. O trabalho iniciou na tarde de quarta-feira (25), seguiu durante a noite e foi retomado nesta quinta-feira (26), com a utilização de um caminhão-pipa. Conforme relataram os moradores, como muitas famílias estão passando o dia inteiro em casa o consumo aumentou consideravelmente e a falta de água acaba sendo constante. O secretário de Meio Ambiente, Jackson Müller, lembra que em um período de combate a pandemia do Coronavírus a higiene pessoal é fundamental para conter a doença. “Como poder público não podemos cobrar atitudes da população e deixar as pessoas desassistidas”, frisa Jackson.

CAIXA COM CAPACIDADE PARA 7,5 MIL LITROS

Os secretários Luiz Cláudio da Silva (Obras) e Jackson Müller (Meio Ambiente) estiveram no loteamento, conversaram com moradores e projetaram a instalação de uma caixa d’água comunitária no local com capacidade para armazenar até 7,5 mil litros.

A obra já está sendo executada através de uma parceria entre a Prefeitura, os próprios moradores que estão realizando a mão de obra e a Corsan que cedeu a caixa d’água. “A água é um direito de todos e a Prefeitura não deixará famílias canelenses desamparadas neste momento delicado”, afirma o secretário Luiz Cláudio.



CONTATO PARA O SERVIÇO

Moradores de bairros, loteamentos ou localidades que estiverem sofrendo com falta de água devem entrar em contato com a Secretaria de Obras pelo telefone (54) 3282-5130 e solicitar o serviço.



Fotos: Rafael Zimmermann