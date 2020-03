Campanha do Alpen Park instrui público a ficar em casa e cuidar da saúde

Continua depois da publicidade

O Alpen Park está promovendo uma campanha nas redes sociais para instruir os seguidores sobre a necessidade do isolamento social e cuidados com a saúde para conter o avanço do coronavírus. Os conteúdos divulgados nos canais do parque mostram a rotina do Bart, mascote do Alpen Park, em sua casa. No diário da “Quarentena do Bart”, o personagem reforça a importância de se ficar em casa, lavar as mãos com frequência, cuidar da família e pensar no próximo, entre outros conteúdos educativos e interativos.

O Alpen Park anunciou o fechamento do parque a partir do dia 19 de março, por tempo indeterminado. Recentemente, o empreendimento doou um ventilador pulmonar para o Hospital de Caridade de Canela, em uma mobilização para a compra de equipamentos de urgência no tratamento ao coronavírus.