Ações contra o coronavírus: oficiais do Exército conheceram estrutura de Gramado

Para conhecer as ações e a estrutura de Gramado no combate à pandemia do coronavírus, dois oficiais do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º. GAAAe) de Caxias do Sul estiveram em Gramado na tarde de sexta-feira (27). O capitão Pereira Neto e o primeiro tenente Spido tiveram uma reunião com o prefeito Fedoca Bertolucci e secretários e depois realizaram visitas ao Expogramado, Ginásio Perinão, Centro Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, Hospital São Miguel e o Janz Team.

O objetivo da visita foi estreitar o contato com a Prefeitura de Gramado, com os órgãos de saúde e de segurança pública, a fim de facilitar possíveis demandas de emprego do Exército na região em decorrência de uma possível expansão do coronavírus.

O secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana, Luiz Quevedo, acompanhou os oficiais nas visitas. “Eles elogiaram muito as nossas estruturas, bem como a forma como nós estamos nos organizando para o enfrentamento ao coronavírus”, afirma. Para o prefeito, Gramado estava se colocando à disposição de todos os organismos da União para enfrentar o coronavírus. Além do prefeito e do secretário de Trânsito, participaram os secretários Jacó Schaumloeffel (Esporte e Lazer), Anderson Boeira (Inovação e Desenvolvimento Econômico) e Paulo Rogério de Sá (Fazenda).

Foto: Fernanda Fauth