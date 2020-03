Canela deve seguir tendência e suspender aulas até o fim de abril

Continua depois da publicidade

O governador Eduardo Leite anunciou, em transmissão ao vivo pela internet, na tarde desta terça-feira (31/3), a prorrogação da suspensão das aulas em escolas da rede estadual, em universidades e em instituições de ensino públicas e privadas. Interrompidas gradativamente desde 19 de março, as aulas seguirão suspensas até 30 de abril. A determinação será publicada nesta quarta-feira (1°/4) no Diário Oficial do Estado.

“Não vemos, neste momento, a possibilidade de, durante o mês de abril, regredirmos as regras de restrição de contato. Assim, com essa nova orientação, as famílias podem se organizar”, disse o governador.

A decisão do Estado atinge as escolas públicas estaduais, escolas particulares de ensino fundamental e médio.

CANELA

A reportagem da Folha, diante do anúncio do Governador, conversou com algumas autoridades municipais e ouviu que a tendência é de o que depende da Secretaria Municipal de Educação siga o mesmo critério adotado pelo governo do Estado. Caso isso aconteça, um novo decreto sobre as escolas deve ser publicado nesta semana.

Desta forma, as escolas infantis particulares, as escolas infantis conveniadas, as escolas municipais de educação fundamental e de educação infantil.

TENDÊNCIA É DE NOVAS RESTRIÇÕES

Tendência não é realidade, mas sinaliza movimentações futuras. Ao que tudo indica, o Governo do Estado deve, também nos próximos dias, voltar atrás na flexibilização de algumas atividades econômicas e isso deve novamente atingir Canela, fazendo com que a Prefeitura Municipal, mais uma vez, proíba atividades de empresas e profissionais.