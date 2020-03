Prefeitos da Amserra se encontram para debater quarentena em função do Coronavírus

Continua depois da publicidade

Os prefeitos que compõem a Associação dos Municípios de Turismo da Serra (Amserra) estiveram reunidos no auditório da Prefeitura de Gramado, na manhã desta terça-feira (31), para discutirem a respeito das medidas em relação a precaução ao coronavírus.

Objetivo do encontro foi alinhar as decisões, para que os municípios estejam com as mesmas normas, observando, é claro, as peculiaridades de cada um. Os prefeitos definiram que os decretos existentes em cada munícipio, e de acordo com o alerta das autoridades em saúde, serão mantidos.

É consenso, entre os prefeitos, aguardar novas decisões do Governo do Estado e Federal nos próximos dias, mas independente disso participarão de uma nova reunião, ainda nesta semana para evoluir no debate e nas próximas decisões, apesar acreditarem que a partir do dia 6 próximo será possível uma maior flexibilização da quarentena.

O prefeito de Cambará do Sul e presidente da Amserra Schamberlain Silvestre afirma que a ideia de todos os dirigentes dos municípios que compõem a entidade é proteger a sociedade utilizando sempre assessoria técnica do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado e das secretarias municipais da saúde, seguindo os protocolos emitidos por estes órgãos.

É importante salientar que todas as decisões estão sendo tomadas pelos municípios decretados em calamidade pública, ou seja, todas as normativas podem ser alteradas a qualquer momento.

Estiveram presentes, além de Schamberlain, os prefeitos de Gramado João Alfredo Bertolucci, de Nova Petrópolis Regis Hahn, de Santa Maria do Herval Mara Stoffel, de São Francisco de Paula Marcos Aguzzolli.