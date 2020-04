FESTURIS confirma manutenção do evento em novembro

Continua depois da publicidade

Evento acredita que a união do trade fará com que a recuperação do turismo ocorra no final do segundo semestre

Agindo de forma responsável neste momento de crise no combate ao novo coronavírus, a Feira Internacional de Turismo de Gramado (FESTURIS) está atenta aos movimentos do mercado e confirmou que manterá a realização do evento para a data prevista anteriormente, de 5 a 8 de novembro de 2020, na Serra Gaúcha. A organização reconhece que o momento do setor é difícil e o impacto ainda é imensurável, mas aposta que a retomada do crescimento virá através do turismo e da força de eventos como o FESTURIS.

A estimativa de especialistas, indicando que a atual pandemia possa se estender de três a quatro meses, embasaram a decisão de manter a feira no final do segundo semestre, acreditando que até lá a situação tenha se restabelecido. Na visão do evento, o momento é de unir o trade, refletir sobre o cenário atual e adotar a flexibilização para que expositores e participantes cresçam e recuperem seus prejuízos.

O FESTURIS está com 40% de seus espaços comercializados e aposta ser um dos palcos para a recuperação da economia. O evento continuará trabalhando a segmentação turística como um de seus diferenciais e acredita no seu potencial de geração de negócios para atrair novamente os principais players do mercado. Na última edição foram mais de 65 destinos internacionais, 17 mil participantes e 2.700 marcas expostas.

Nesta terça-feira (31), os CEOs do FESTURIS, Marta Rossi e Eduardo Zorzanello divulgaram o posicionamento oficial do evento diante dos impactos do novo coronavírus no setor do turismo. Além disso, a feira passa a utilizar a #SempreJuntos em defesa da união do trade para superar este momento difícil.

Confira a nota na íntegra:

FESTURIS e a recuperação do turismo no final do segundo semestre.

Vivemos uma crise desafiadora e incomparável. Estamos em estado de guerra pela vida e pela economia. O momento exige responsabilidade social. Portanto, salvar vidas e achatar a propagação do coronavírus (Covid-19) é prioridade. O impacto desta crise é inestimável em todos os setores, mas o turismo será indiscutivelmente um dos mais afetados. Apesar disso, temos consciência do quanto esta atividade é resiliente. Tem capacidade e força para se reinventar. A união do trade será fator decisivo para este novo caminhar.

Cientes de nossa importante contribuição para o desenvolvimento da atividade turística, acreditamos a Feira Internacional de Turismo de Gramado (FESTURIS) será palco para a retomada do crescimento no final do segundo semestre. Economistas e especialistas na área da saúde estimam que a atual pandemia pode se estender de três a quatro meses. Portanto, confirmamos a manutenção do FESTURIS para 05 a 08 de novembro próximo. Estamos confiantes de que o caos passará.

Com a solidez construída ao longo de sua trajetória, conquistamos a credibilidade e a confiança do mercado. A feira está com cerca de 40% de seus espaços comercializados e, mesmo com esta barreira colocada em nosso caminho, temos certeza que o evento será mais uma vez essencial para a transformação do setor. Estamos abertos para entender o cenário neste momento de crise e seremos ainda mais flexíveis, entregando ao nosso expositor e participante todo o suporte para crescer e recuperar prejuízos.

Acreditamos no esforço conjunto para a retomada do crescimento. A guerra travada contra o coronavírus fará com que toda a cadeia do turismo se reinvente. Não temos dúvida que o sentimento ao final da feira será de satisfação. Aqui os negócios são feitos com afeto e o relacionamento entre os profissionais está em evidência. Não podemos desistir jamais. Entendemos que, mais do que nunca, o aperto de mão e o abraço serão fundamentais para os negócios, e haverá, com toda certeza, uma renovação de valores.