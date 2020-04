Nova Petrópolis – União de esforços aumentará capacidade hospitalar

Continua depois da publicidade

Prefeituras de Nova Petrópolis e Picada Café, Poder Judiciário e Sicredi Pioneira reuniram R$ 260 mil

O Poder Público de Nova Petrópolis adquiriu três ventiladores respiratórios e três monitores multiparamétricos para ampliar a capacidade de atendimento no Hospital Nova Petrópolis no enfrentamento à COVID-19. A aquisição dos seis equipamentos foi possível devido à união de recursos entre o Poder Judiciário, a Prefeitura de Nova Petrópolis, a Prefeitura de Picada Café e a Sicredi Pioneira RS. Os equipamentos serão doados ao HNP e serão usados no atendimento à rede local do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Administração Municipal solicitou ao Judiciário local os valores provenientes de penas alternativas que são aplicadas para crimes de menor potencial ofensivo. O pedido foi acatado e, dia 27 de março, o juiz Franklin de Oliveira Netto assinou o alvará liberando o valor de R$ 83 mil para o pagamento dos ventiladores para respiração mecânica. O Poder Público de Nova Petrópolis investiu mais R$ 52 mil para efetuar esta aquisição.

Monitor multiparamétrico é o principal equipamento utilizado para acompanhar a evolução dos indicadores de saúde do paciente, com informações fundamentais para avaliar a resposta ao tratamento e a necessidade de novas intervenções. Os monitores são usados em setores como triagem, emergências, centros cirúrgicos e leitos de Centros de Tratamento Intensivo (CTI).

A compra dos três monitores multiparamétricos pelo Podor Público foi possível graças a doação no valor de R$ 100 mil da Sicredi Pioneira RS, que destinou integralmente os recursos do Fundo Social 2020 para a área da saúde nos 21 Municípios de sua região de atuação, e de R$ 25 mil da Prefeitura de Picada Café, que também utiliza o HNP, pois, não possui hospital em seu Município.