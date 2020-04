Turismo: ficar bem para voltar bem

Continua depois da publicidade

Segundo o trade, este é um momento de resistência, com foco na manutenção do emprego

Entre os principais destinos turísticos do Brasil, Gramado e Canela, seguem com a determinação de manter fechadas as portas de hotéis, parques, pousadas, restaurantes e agências de viagens. Nesta quarta-feira (1), o governador Eduardo Leite oficializou decreto que fecha o comércio do Estado até 15 de abril, permitindo apenas serviços essenciais.

Canela e Gramado editaram decretos para se adequar às normas estaduais, liberando, também, indústrias e construção civil.

O momento é de resistência

Para o presidente do Sindtur Serra Gaúcha, Mauro Salles, ainda é cedo para avaliar os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre o turismo da Região. “É difícil fazer qualquer previsão, os fatos mudam diariamente. O que precisamos é que o Governo seja no auxílio às empresas e simplifique os processos. A última Medida Provisória do Governo Federal ajuda, dá um pouco de oxigênio. Agora, precisamos ver quais são as empresas que vão aderir a este processo”, disse.

Em um segundo momento, quando a economia for reativada, a região vai precisar que as empresas contem com a confiança da comunidade em geral, dos seus colaboradores e dos turistas, defendeu Salles.

O SindTur estima que só nas cidades de Canela e Gramado, seis mil pessoas estão empregadas em hotéis, pousadas e restaurantes, segmentos que são representados pela entidade.

“Pelo que podemos perceber em conversa com diversas entidades e empresários é que existe um grande esforço para manutenção dos empregos e contribuição para que os trabalhadores mantenham sua renda. Este é um momento de resistência”, finalizou Salles.

Estar seguro para quando a crise passar

O secretário de Turismo e Cultura de Canela e Presidente do Conselho dos Dirigentes Municipais de Turismo (Codetur)/Famurs, Angelo Sanches Thurler, afirma que o momento é delicado, mas que Canela já está se preparando para enfrentá-lo da melhor maneira possível.

“O momento não é de pensar em turismo, mas de resguardar a vida de quem faz o turismo acontecer, nos resguardar para que a cidade esteja saudável e segura no futuro. É o momento de cuidar da família, ficar em casa”, explica Thurler. Segundo o secretário, o trade em Canela está ciente da importância de continuar com as empresas fechadas. Muitas delas estão dando férias coletivas, e fazendo de tudo para manter os funcionários, emenda.

“Neste momento estamos trabalhando em comunhão, construindo um plano estratégico da cidade de Canela para se preparar moralmente, psicologicamente e financeiramente para encarar o período que irá se suceder à crise”.

Segundo Angelo, são mais de oito mil pessoas que dependem diretamente do turismo na região, isso sem contar os empregos indiretos. É provável, ainda, segundo o secretário, que os primeiros estabelecimentos turísticos começam a voltar a partir de maio, mas com um período de inverno comprometido.

“Estamos trabalhando em uma campanha para, num futuro próximo, reconquistar a confiança do turista e sermos novamente o primeiro destino a ser escolhido pelos turistas”, afirmou o secretário, “mas, para isso, precisamos deter o avanço do vírus em nossa cidade, se possível, passarmos sem casos confirmados, por isso é tão importante que a comunidade siga as orientações dos órgãos de saúde e, quem puder, permaneça em casa”.

Primavera e Natal vão concentrar as ações

Com a possibilidade de não haver as férias escolares de julho, Canela já está transferindo seus principais eventos de inverno para a primavera. “Pensamos em um festival de primavera, que já é por si só um período de renovação da vida”, disse Sanches.

O Natal, segundo o secretário, será o momento da retomada do crescimento da região.