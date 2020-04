Aluno Nota 10 antecipa entrega de alguns prêmios

Continua depois da publicidade

A aluna Laura Santiago Milani, de 18 anos, que concluiu o Ensino Médio na EEEM Danton Corrêa, de Canela, já está usufruindo de um prêmio entregue antecipadamente pelo Aluno Nota 10 de Gramado.

Pelo seu destaque no Simulado UNIFICADO/ Aluno Nota 10, realizado em sete escolas de Ensino Médio de Gramado e Canela no Ano Letivo 2019, Laura recebeu o curso técnico de nível superior Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da UNOPAR – Unidade das Hortênsias, empresa que apoia o ensino e o aprendizado por meio do projeto social.

Nascida em São Paulo e moradora de Canela, Laura entende que os Simulados são um grande incentivo para os alunos na medida em que essa ação contribui para ajudar na preparação dos alunos para os desafios após o Ensino Médio. Com o curso recebido como prêmio, Laura deseja aprimorar seus conhecimentos e técnicas para ter um crescimento profissional.

Além de Laura, outros alunos receberam seu prêmio antecipado e estão usufruindo em aula de EAD pelo Portal do Unificado; Google Meeting, com lives de aulas em tempo real; além de estarem envolvidos em grupos de WhatsApp de professores para interação e repasse de materiais aos alunos: Mariana Moschem recebeu100% do curso do Unificado + material didático; Manuela Stein Mourar recebeu 70% do curso do Unificado; e Vitória da Silva Schell recebeu 50% do curso do Unificado. Três alunas receberam seus prêmios e usufruirão somente em 2021: Anna Júlia Reis Bassualdo, Camila da Costa Silva e Brida da Rocha Pinto. Elas foram contempladas com 50% do curso do Unificado pelo seu desempenho nos Simulados. Outros 4 alunos foram comunicados por suas escolas de seus prêmios, mas ainda não se manifestaram.

GRANDE ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE

“A princípio todos os prêmios seriam entregues na data de 4 de abril, na 7ª Noite do Oscar da Educação, porém o evento foi adiado para 8 de agosto. Deverá ocorrer nos mesmos moldes dos anos anteriores, no ExpoGramado. Estamos entregando somente alguns prêmios que podem ser usufruídos em EAD para que os alunos aproveitem a oportunidade de estudo”, comenta a diretora do Parque Mini Mundo, Jussara Höppner.

O Aluno Nota 10 é realizado pelo Mini Mundo com apoio do Orbis Clube Gramado e Orbis Clube Canela e dezenas de empresas que entendem que a educação precisa de atenção especial da iniciativa privada. No ano de 2019, a empresa Unificado das Hortênsias propôs desenvolver três Simulados entre alunos do Ensino Médio dos dois municípios e a organização do Aluno Nota 10 prontamente aprovou a ideia e colocou em prática. Como resultado, 1.620 alunos foram inscritos por suas escolas e tiveram essa experiência de provas de ENEM e Vestibular da UFRGS, sem qualquer custo.

Prêmio da UNOPAR – Conforme explicou o diretor da UNOPAR Gramado, Tailor Schmidt, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas é 100% online e disponibiliza na conclusão, em dois anos de estudo, um Diploma de Curso Superior, o que permite que a aluna imediatamente possa fazer uma pós-graduação, em qualquer área que desejar. “A formação do tecnólogo é focada na área de atuação e, por isso, a sua duração é menor que um Bacharelado ou Licenciatura. Esta é uma das vantagens dos cursos de tecnólogos: proporcionar uma graduação num reduzido espaço de tempo”, explica o diretor. Segundo ele, outra vantagem é a flexibilidade que o aluno tem de estudar onde, como e quando quiser, pois todo o material didático fica à disposição em seu ambiente de aluno.