Campanha Nacional contra o Influenza abrangerá novos profissionais na segunda etapa de vacinação

O Ministério da Saúde comunicou alterações no público-alvo e etapas na Campanha Nacional contra o Influenza deste ano. Em decorrência da pandemia de coronavírus (Covid-19), os caminhoneiros, motoristas de transporte e portuários estarão contemplados na segunda etapa da campanha, que inicia no dia 16 de abril e segue até 9 de maio.

Os grupos prioritários são definidos por especialistas assessores do Programa Nacional de Imunizações, que analisam o perfil de adoecimento e óbito pelos agentes que a vacina protege.

Nessa segunda etapa também podem realizar a vacina profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, funcionários do sistema prisional, adolescentes de jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, e população privada de liberdade.

Para garantir a vacina, os caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo devem apresentar carteira de habilitação. Já as pessoas com doenças crônicas deverão apresentar atestado médico ou receita de medicamento de uso contínuo que seja utilizado para tratamento dessas especialidades.