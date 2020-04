Nova Petrópolis – Segunda fase da vacinação contra a gripe inicia 16 de abril

Continua depois da publicidade

Nova Petrópolis vacinou 92% de idosos e profissionais de Saúde na primeira fase da campanha nacional

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, antecipada pelo Ministério da Saúde em todo o Brasil, entra em sua segunda fase no dia 16 de abril. Serão vacinados doentes crônicos, profissionais das forças de segurança e salvamento, além de caminhoneiros, motoristas de transportes coletivos e trabalhadores portuários. Todas as Unidades Básicas de Saúde de Nova Petrópolis farão a vacinação dos integrantes do grupo dois, sendo que profissionais das forças de segurança devem apresentar sua identidade funcional para serem vacinados.

À partir da próxima quinta-feira (16), inicia a vacinação para pessoas das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica); Brigada Militar, Polícias Civil e Federal, Corpo de Bombeiros e Força Nacional; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e portadores de outras condições clínicas especiais; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade; caminhoneiros, motoristas de transporte coletivos e portuários. Idosos e profissionais da Saúde que ainda não foram imunizados também podem se dirigir às UBSs do Município para serem vacinadas.

Na primeira fase da campanha, iniciada em 23 de março, as 3.200 doses da vacina contra a gripe que Nova Petrópolis recebeu do Ministério da Saúde foram utilizadas para imunizar 92% dos idosos e profissionais da Saúde do Município. O alto percentual de pessoas imunizadas no Município se deve à grande procura pela vacina nas UBSs e também à vacinação domiciliar, ação que os profissionais da Saúde do Município realizaram visitando idosos em suas residências e casas de repouso.

De acordo com o cronograma da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, divulgado pelo Ministério da Saúde, a terceira fase da vacinação inicia no dia 9 de maio. A partir dessa data, que também será o dia D da vacinação em todo o Brasil, começa a imunização de crianças de 6 meses a menores de 6 anos incompletos, professores, pessoas entre 55 e 60 anos incompletos, gestantes, puérperas e indígenas.

Fotos: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social | Prefeitura de Nova Petrópolis