Canela – Edgar Haack terá água potável nas torneiras

Continua depois da publicidade

Mais um área de Canela recebe boas notícias, desta vez o loteamento Edgar Haack será contemplado com melhorias fundamentais para a qualidade de vida do moradores do lugar. O vice-prefeito, Gilberto Cezar, esteve visitando o local no últimos dias, acompanhado do gestor da unidade da Corsan na região das Hortênsias e equipe, para a partir de então alinhar as ações que resultem na possibilidade de cada residência ter ligação direta com uma rede geral de abastecimento de água. Na oportunidade Gilberto Cezar também visitou e conversou com parte da população e vistoriou o recente instalado reservatório, com capacidade de aproximadamente 7 mil litros, que foi providenciado com a finalidade de amenizar a mesma situação da dificuldade de abastecimento no local.

Neste momento, feito o estudo com a medição exata, o próximo passo será organizar a mão de obra para abrir as valas, pontuadas em estudos técnicos e desta forma viabilizar a instalação da tubulações. Toda a iniciativa partirá de uma parceria entre Corsan e prefeitura municipal, também intermediada pelo vice-prefeito Gilberto Cezar. Cada residência terá seu medidor individual com medidor próprio, instalado mediante solicitação. As informações para este pedido serão divulgadas em breve.