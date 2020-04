Gramado – Dupla é presa por tráfico de drogas no bairro Piratini

Continua depois da publicidade

Na noite de segunda-feira (13), a Brigada Militar, através do Pelotão de Operações Especiais (POE), em ações de polícia em Gramado, prendeu dois por tráfico de drogas. Um deles, um traficante conhecido das guarnições, que cumpre pena em regime de prisão domiciliar estava com 07 porções de maconha (12 gramas) e uma quantia em dinheiro.

Por volta das 21 horas, após denúncias que na Rua Cristóvão Colombo, Bairro Piratini (próximo escadaria), um homem estaria comercializando drogas, a guarnição se deslocou até o local e visualizou dois indivíduos que correram pela escadaria ao perceber a presença da viatura.

Eles foram acompanhados e entraram em uma residência, quando tentaram impedir a entrada dos Policiais Militares, com a ajuda do pai de um dos suspeitos. Na sequência o pai do outro também chegou a residência gritando e ofendendo a guarnição.

O traficante foi preso quando estava no banheiro, provavelmente dispensando parte da droga. Em revista pessoal ainda foi encontrado com o indivíduo de 36 anos, com antecedentes por furtos, roubos, tráfico de drogas e homicídio tentado, sete porções de maconha (12g), embaladas e prontas para comercialização, além de uma quantia em dinheiro. Em consulta ao sistema foi constatado que ele cumpre pena de prisão domiciliar. Na madrugada de sábado (11), havia sido detido no Bairro Eugênio Ferreira, em Canela por desobediência do regime prisional.

Com o outro que correu, de 20 anos, foi encontrado a ponta de um cigarro de maconha. Os quatro foram presos e conduzidos a delegacia onde foi registrada a ocorrência.