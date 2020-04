Imagens em tempo real e wi-fi grátis em funcionamento no centro de Canela

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, em uma parceria com a empresa TCA Internet disponibiliza imagens ao vivo de alguns pontos do Centro de Canela. As câmeras estão instaladas na Catedral de Pedra, na Rua Felisberto Soares e no Multipalco da Praça João Corrêa. As imagens podem ser assistidas pelo site da Secretaria de Turismo, www.canela.com.br/ao-vivo

O secretário de Turismo e Cultura Ângelo Sanches destaca que trata-se de uma parceria público-privada sem custo algum aos cofres municipais.

WIFI GRATUITO

A parceria entre Prefeitura e TCA Internet também possibilitou wi-fi gratuito em alguns pontos do centro da cidade.

O acesso gratuito a internet deve ser realizado pela rede ‘Wi-fi Grátis Prefeitura de Canela’ e está disponível no entorno da Catedral de Pedra, Rua Felisberto Soares, Praça João Corrêa e Multipalco.

Para utilizar o serviço basta o usuário fazer um breve cadastro com dados pessoais.

“São serviços fundamentais nos dias de hoje. Vão beneficiar a nossa comunidade, os visitantes, o comércio, os restaurantes e os atrativos turísticos, proporcionando informações instantâneas aos usuários”, avalia o prefeito Constantino Orsolin.