Canela – Mãe de Caravaggio será levada até a comunidade

Os organizadores da 60ª Romaria e Festa em honra a Nossa Senhora de Caravaggio decidiram realizar as tradicionais visitas às comunidades de Canela.

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Caravaggio será levada em carro aberto e passará nas principais ruas de cada bairro, levando uma mensagem de fé e esperança para o povo canelense.

“Neste momento tão difícil, precisamos ter fé e, nada melhor que a Mãe passar pela casa de seus filhos”, afirma o presidente do Conselho do Santuário Lauro Drechsler.

Saindo do Santuário de Caravaggio, na segunda-feira (20), a comitiva passará nos bairros Saiqui, Jardim das Fontes, Distrito Industrial e Eugenio Ferreira. Já no dia 21, a imagem peregrina da Mãe de Caravaggio será levada para a zona rural da cidade, visitando a Linha São Paulo, Chapadão, São João, Morro Calçado e Bugres. Os bairros São Lucas, Canelinha, Ulisses de Abreu, São Luiz, Vila Boeira e Celulose, serão visitados no dia 22. Santa Teresinha, Leodoro Azevedo, Chacrão e Vila Maggi fazem parte da programação de 23 de abril e, para finalizar o roteiro, no dia 24, a carreata passará pelo Banhado Grande, Caracol, , Santo Antônio, Santa Marta e Vila Dante. Todas as visitas sairão do Santuários às 19h30, com exceção do dia 21, quando a comitiva sairá às 8h30.

A iniciativa é do Reitor do Santuário Padre Victor Farias, do Conselho Administrativo do Santuário e da comissão festeira.

Em relação a Romaria e Festa, programada para fim de maio, os organizadores ainda esperam definição da Diocese.