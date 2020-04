“Fazer Canela Feliz – A força da paz junta todos outra vez”

Continua depois da publicidade

Delegacia de Polícia de Canela lança campanha de arrecadação de donativos

Um projeto que reúne os policiais civis da Delegacia de Polícia de Canela e artistas da cidade quer chamar a atenção para um momento em que a cidade pede por solidariedade.

Fazer Canela Feliz é o nome do projeto idealizado pelo Delegado Vladimir Medeiros, da Polícia Civil de Canela, que pretende, com o apoio da comunidade, estender a mão a quem mais precisa na cidade.

Segundo o Delegado, “o coronavírus fez com que todos tivessem que parar, para salvar vidas, por conta da saúde, e a economia sentiu um forte impacto. Todos, sem dúvida alguma, estão sofrendo com esta paralisação, desde o micro ao grande empresário, mas, sobretudo, o trabalhador, especialmente aquele canelense que está nos bairros, nas vilas, e hoje tem dificuldade, inclusive, de colocar alimento na mesa, para seus filhos, para sua família. Acreditando na força que o canelense tem, sempre prestativo, compreendendo que somos Canela da beleza natural, do turismo e da segurança, mas sobretudo Canela da solidariedade, o objetivo é arrecadar o máximo possível”, finalizou Medeiros.

Como funciona?

A campanha é muito simples. “Quem tem um pouquinho sobrando, que traga até a Delegacia e, da mesma forma, aquela família que precisa de ajuda, que venha até a DP buscar o que ela precisa”, explicou Medeiros, informando que toda a atividade se concentra no órgão policial da cidade.

O que doar:

Alimentos, agasalhos, roupas de cama, fraldas infantis, fraldas geriátricas, brinquedos, livros infantis e que mais você imaginar que possa ajudar quem precisa de solidariedade.

Fazer Canela Feliz

A iniciativa “Fazer Canela Feliz” traz cantores, atrizes e instrumentistas interpretando a canção “A Paz”, uma versão do clássico Heal The Word, de Michael Jackson, em uma mensagem de solidariedade e união em tempos de quarentena.

Em apenas seis dias, o projeto, que reuniu mais de 50 canelenses, produziu música, vídeo e peças gráficas para a campanha. A música seria apresentada apenas em voz e violão, mas, a partir da iniciativa do Delegado Vladimir Medeiros, surgiu a ideia de convidar músicos, atrizes e famílias da cena cultural da cidade.

O projeto contou com a produção-executiva de Fernando Martinotto dos Santos, da escola/estúdio Oficina da Música, e de Francisco Rocha, da editora Folha de Canela. Martinotto foi ainda responsável pela produção de áudio e mixagem. Francisco Rocha realizou a edição de vídeo e Sérgio Rocha a identidade visual. A iniciativa conta ainda com o apoio da Photo Silva Decolores. A atriz Lisiane Berti e a poetiza Jéssica Rodrigues realizaram declamação.

Gabriel Boelter (saxofone), Edson Borba (acordeon), Francisco Rocha (contrabaixo), Adriano Dias (guitarra) e Beto Lisboa (violão), gravaram trilhas para a música. Outro destaque ficou por conta das famílias de Sissa Lírio, Liz, Gustavo e Aurora, Magno e Mariângela Schuch, Laurinha Chalela, Saulo Rheinheimer, Enzo Fernandes, Jeff, Rui e Mateus, Regiane Vieira, Carlos Pinheiro, Mário Júnior e a cantora e professora da Oficina da Música, Laura D’Franc, que embelezam o projeto com suas vozes.

O Delegado Vladimir Medeiros pede que todos colaborem, doando e divulgando a campanha.