Gramado – Poços artesianos serão perfurados nas Linhas Furna e Nova

Numa parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura de Gramado e a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS, estão previstas as perfurações de dois poços artesianos nas Linhas Furna e Nova, interior do município.

O maquinário é do Departamento de Infraestrutura Rural, Irrigação e Usos Múltiplos da Água – Dinfra. As máquinas já se encontram no município desde a tarde de sexta feira (17), e iniciaram a perfuração do poço na Linha Furna. Após, a perfuração ocorrerá na Linha Nova. Serão beneficiadas diretamente 22 famílias na Linha Furna, com possibilidade de expansão dependendo da vazão do poço. Na Linha Nova, serão beneficiadas 15 famílias.

O termo de convênio é resultado do trabalho das Secretarias da Agricultura e do Ambiente de Gramado, que realizaram a busca destes recursos junto ao Governo do Estado durante o segundo semestre de 2019. O secretário interino de Agricultura, Ivan Sidegun, acompanhou o início dos trabalhos na manhã deste sábado.



Foto: Divulgação