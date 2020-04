Gramado – Secretaria de Educação faz pesquisa sobre realidade dos alunos da rede municipal

Continua depois da publicidade

A Secretaria Municipal de Educação de Gramado está fazendo uma pesquisa online com o objetivo de conhecer melhor a realidade dos alunos das escolas de educação infantil e escolas de ensino fundamental do município.

A pesquisa pretende levantar dados da situação social das famílias dos alunos, identificando aqueles que tenham familiares em grupos de risco e propor programas e ações, além de orientar as famílias neste período de pandemia. Ao final da pesquisa, os pais ou responsáveis devem informar se têm interesse em receber o kit alimentação referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

Para responder a pesquisa, os pais ou responsáveis devem acessar o site ou as redes sociais da escola ou da Prefeitura de Gramado. A formatação da pesquisa envolveu os profissionais da Secretaria de Educação, orientadores, diretores e acadêmicos da UFSM e UAB – Polo Gramado.

Kit alimentação

O Conselho Municipal de Merenda Escolar aprovou a destinação diretamente aos alunos do valor equivalente ao benefício a que cada estudante tem direito pelo Plano Nacional de Merenda Escolar. Este valor será revertido em alimentos, no valor específico recebido pela Secretaria por aluno. O município recebe do Governo Federal (através do PNAE) os seguintes valores por aluno/dia: R$ 1,07 (creches), R$ 0,53 (pré-escola); R$ 0,36 (ensino fundamental e médio); e R$ 0,32 (Educação de Jovens e Adultos).

Assim, de acordo com a modalidade de cada aluno da rede municipal, os mesmos terão direito a um kit de alimentos, preferencialmente composto por itens oriundos da agricultura familiar, nos seguintes valores, referentes ao mês de abril:

Creche: R$ 21,40

Pré-Escola: R$ 10,60

Ensino fundamental: R$ 7,20

Educação de Jovens e Adultos: R$ 6,40

A data de retirada do kit ainda será agendada.

Uso autorizado

A secretária municipal de Educação, Maria Gorete Rodrigues da Silva, comenta que este valor oriundo do Governo Federal através do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE não pode ter outro uso que não seja a merenda escolar. A destinação destes kits de alimentos às famílias dos alunos da rede municipal foi proposta pela Prefeitura de Gramado e está autorizada através de resolução federal e a nível local pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar.

Texto: Ilton Müller

Foto: Carlos Borges