Gramadotur prepara um Natal Luz de 101 dias

Considerado o principal evento de Gramado e com maior retorno para a economia da cidade e região, a Gramadotur vai realizar o Natal Luz em sua 35ª edição com a duração de 101 dias. O evento terá início dia 22 de outubro e seguirá até o dia 30 de janeiro de 2021. “Já definimos alguns ajustes ao evento, como a não realização de shows em segundas feiras como fizemos em dezembro do ano passado”, adiantou o Presidente da Gramadotur, Edson Néspolo. Outra situação sendo estudada pela Autarquia é sobre a venda dos ingressos. “Queremos abrir a possibilidade da venda de ingressos dos espetáculos com valores diferenciados para outros setores como hotelaria, parques e gastronomia”, disse Néspolo. “Pensamos em aumentar o tempo de duração do Natal Luz que será, com certeza, o grande evento para a retomada da economia e do turismo”, disse Edson Néspolo.

Foto – Cleiton Thiele