Três Coroas – Traficante é preso em flagrante no Bairro Sander

Na tarde de terça-feira (21), por volta das 16 horas, a Brigada Militar, através do Pelotão de Operações Especiais (POE), em ações de polícia no município de Três Coroas, abordou um usuário saindo de um ponto de drogas no Bairro Sander.

Em revista pessoal ao homem de 30 anos, com antecedentes por posses e tráfico de drogas, foram encontradas duas porções de maconha e uma de cocaína. Ele admitiu que havia comprado com o traficante no local.

Os Policiais Militares abordaram um casal em frente a casa, sendo encontrado com o traficante de 31 anos, com antecedentes por tráfico de drogas, foram encontradas dez buchas pequenas e uma maior de cocaína, uma quantia em dinheiro e uma balança de precisão.

Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Foto: Reprodução/1º BPAT