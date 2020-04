Feira Feito em Gramado aguarda nova data e previsão é que ocorra entre os meses de Setembro e Outubro

Continua depois da publicidade

Após a suspensão temporária de eventos no município de Gramado, a Administração Municipal está estudando novas datas para a realização da Feira Feito em Gramado no segundo semestre deste ano. Conforme o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Anderson Boeira, a expectativa é que aconteça entre os meses de Setembro e Outubro.

A edição, que neste ano terá como tema “As mãos que fazem Gramado”, já conta com 160 expositores confirmados em 95 stands. A intenção, conforme a secretaria de Inovação, é transformar a feira em um movimento, através do qual será possível trabalhar com políticas públicas ao longo de todo ano. “O Movimento Feito em Gramado permitirá fomentar cursos, palestras, trabalho via e-commerce, para que os artesãos, micro e pequenos empresários possam vender o ano todo. Precisamos promover o incentivo ao consumo interno, gramadenses comprando os produtos originários daqui”, afirma Anderson. Ainda conforme o secretário, somente no ano de 2019 o potencial de consumo interno do município foi de R$ 1,034 bilhão de reais, o que equivale a 60% do PIB.

A Feira Feito em Gramado 2020 está com um novo conceito de design, com a reformulação da logomarca. “O conceito foi reestruturado para valorizar a mão de obra na construção do município. Gramado foi construída a muitas mãos, com as mãos dos nossos artesãos e empresários”, relata o secretário Anderson Boeira. Entre as novidades dessa edição está a distribuição de 10 mil sacolas de papel craft para os expositores e 30 mil tags do selo “Feito em Gramado”, para colocação nos produtos.

Texto: Fernanda Fauth

Foto: Carlos Borges