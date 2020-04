Parceria entre o Sindtur e Estofaria Cavalli possibilita aquisição de máscaras pelos associados da entidade

Continua depois da publicidade

Uma parceria entre o Sindtur Serra Gaúcha e a Estofaria Cavalli de Gramado está possibilitando a aquisição de máscaras com valores exclusivos e diferenciados para os associados da entidade. Os valores negociados correspondem a 15% de desconto no tarifário aplicado normalmente. Máscaras produzidas em tecido lavável e com forro estão disponíveis pelo valor de R$ 5,95 cada. Já as máscaras em veludo e com forro o valor fica em R$ 10,20. A Estofaria está possibilitando também, mediante consulta, a aplicação da logomarca da empresa associada feita em bordado. “Acreditamos que esta parceria irá beneficiar em muito nossos associados pois são produtos de qualidade”, disse Lisa Gottschalk, Gerente Executiva do Sindtur. A rede hoteleira e gastronômica que se prepara para breve retomar as atividades pode utilizar máscaras personalizadas na sua equipe, “ou mesmo como um kit de boas-vindas para seus hóspedes que irão se hospedar em um futuro próximo”, destaca Lisa.

Maiores informações na Estofaria Cavalli pelos telefones (54) 3286-7152 e (54) 3286-7925. Ou no Sindtur Serra Gaúcha pelo fone (54) 3286-1418.