Aulas não voltam dia 4 de maio, na rede estadual. Municípios devem seguir modelo

Em transmissão ao vivo, pelo Facebook, na tarde desta terça (28), o Governador do RS, Eduardo Leite, anunciou que manterá a suspensão das aulas, em todo o Estado, no mês de maio. O atual decreto que suspende as atividades educacionais termina em 30 de abril.

As aulas estão suspensas no Rio Grande do Sul há 41 dias, desde 19 de março. A medida afeta todo o sistema educacional, público e privado.

“As aulas não voltarão na segunda-feira, dia 4 de maio. Ainda estamos definindo se o retorno das aulas se dará ao longo do mês de maio ou em junho. Vamos anunciar nesta semana o planejamento”, disse o governador Eduardo Leite.

Situação nos municípios

A tendência é de que os municípios sigam o decreto estadual. Em Canela, o desenho é de que a rede municipal e escolas particulares de ensino fundamental e educação infantil sigam os mesmos prazos do Governo do Estado.