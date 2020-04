Senac – Curso gratuito de prevenção do Covid-19 no comércio é apresentado

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac lançou um curso EAD gratuito com o passo a passo de como realizar as atividades do comércio de bens, serviços e turismo, buscando a prevenção ao novo coronavírus conforme medidas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

O aluno deverá acessar o site; www.pertodevc.com.br/guia e conferir as dicas para preparar seu ambiente de trabalho, recepcionar clientes e colaboradores, buscando sempre a prevenção.

Ao término do curso o aluno responde a um Quiz e após poderá emitir seu certificado de participação.