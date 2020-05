Festival de Cinema de Gramado: Inscrições estão encerrados

Continua depois da publicidade

Foram registradas 667 inscrições entre curtas e longas para a 48ª edição

Gramado anuncia balanço dos filmes inscritos para a o 48º Festival de Cinema de Gramado. No total são 667 títulos: 146 longas-metragens brasileiros (LMB), 93 longas-metragens estrangeiros (LME) e 428 curtas-metragens brasileiros (CMB) participarão da seleção. A organização comemora os resultados positivos, ainda que em um cenário desafiador. “Estamos muito contentes e otimistas com os resultados. Sabemos que é um momento difícil para a cadeia do audiovisual nacional. Ter recebido esse número de inscrições nos reforça a confiança para realizar o Festival”, avalia o gerente de projetos da Gramadotur, Diego Scariot.

Produções de 23 estados e do Distrito Federal marcaram presença entre os inscritos. São Paulo com 46 longas e 136 curtas, Rio de Janeiro com 30 LMB e 67 CMB, Rio Grande do Sul com 13 LMB e 55 CMB e Minas Gerais com nove LMB e 31 CMB são os estados que concentram o maior número de produções.

Entre os estrangeiros, 49 filmes são argentinos, 10 espanhóis, seis uruguaios e cinco mexicanos, mas também há produções da Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Portugal e Venezuela.

Vale lembrar, que a realização do 48º Festival de Cinema de Gramado está garantida, apesar do cenário de prevenção vivido atualmente no mundo. Programado para 14 a 22 de agosto, a data ainda poderá sofrer alteração, conforme o avanço da normalidade das atividades pós pandemia. O presidente da Gramadotur, autarquia municipal responsável pela realização do evento, Edson Néspolo, repete que está otimista, mas com responsabilidade. “Estamos atentos à evolução da pandemia e acompanhando as informações do Brasil e do mundo diariamente. Nossos eventos somente serão realizados com total segurança e, embora estejamos trabalhando para realizar o Festival de Cinema em agosto, não descartamos o adiamento para setembro”, informa.