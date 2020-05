Bondinhos Aéreos de Canela reabre a partir de 9 de maio

Continua depois da publicidade

O Parques da Serra Bondinhos Aéreos, de Canela (RS), anuncia que voltará a funcionar a partir do dia 09/05, sábado, das 13h às 17h. O parque, que abrirá também no domingo do Dia das Mães (10/10) no mesmo horário, está fechado desde o dia 19/03, seguindo orientações das autoridades no combate à disseminação do novo coronavírus. “O decreto municipal estabelecia o fechamento de parques públicos e privados até o início de maio. Durante o período em que estivemos fechados, preparamos toda a nossa estrutura e equipe para um retorno com segurança, em conformidade com as recomendações dos órgãos de saúde competentes”, explica o diretor do empreendimento, Fabrício Bogo. Segundo ele, a partir do dia 09/05, a ideia é que o parque passe a funcionar de sexta-feira a domingo, das 13h às 17h, até que sejam tomadas novas decisões.

A diretoria informa que o parque tomou diversas medidas preventivas para resguardar a saúde de visitantes e colaboradores, disponibilizando álcool gel em sanitários, entrada e setores de embarque e desembarque, e reforçando a higienização dentro dos bondinhos e em todas as áreas do parque, principalmente bancos e corrimões. As janelas dos bondinhos permanecerão abertas 100% do tempo, para circulação do ar, serão tomadas medidas para se manter uma distância mínima de dois metros entre as pessoas nas filas. Além disso, o embarque será realizado por famílias ou individualmente, com os bondinhos parando a cada Estação para facilitar entrada e saída dos visitantes sem dar as mãos para os funcionários. Todos os funcionários usarão máscaras e os visitantes deverão usar também, para atender ao decreto da prefeitura de Canela. Os ingressos que haviam sido comprados antecipadamente, antes do fechamento temporário do parque, tiveram sua validade estendida e poderão ser usados a partir do dia 09/05.