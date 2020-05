Nova Petrópolis promove 2ª ação da “Blitz Coronavírus” dia 9 de maio

Continua depois da publicidade

Ação informará sobre o uso obrigatório de máscara para visitantes e moradores

A Prefeitura de Nova Petrópolis promove a segunda “Blitz Coronavírus” no sábado, 9 de maio, que antecede o Dia das Mães, para alertar sobre a obrigatoriedade do uso de máscara no Município e prestar informações para moradores e visitantes. Servidores públicos, devidamente identificados e equipados, irão abordar motoristas, das 9h30min às 16h30min, na Avenida 15 de Novembro, em frente à Câmara de Vereadores, e conversar sobre as prevenções da Covid-19 no comércio local da avenida principal da cidade.

“Na primeira ação recolhemos informações durante a blitz para amostra de resultados. Foram coletados dados de 2.035 veículos, com 4.576 pessoas nos automóveis. Dentre o número de veículos, 265 vieram para Nova Petrópolis a turismo, 47 estavam a trabalho ou de passagem e 202 vieram para visitar a família e amigos ou possuem algum imóvel na cidade. Moradores de Nova Petrópolis não foram entrevistados na ação”, destaca a secretária Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Roberta Liane da Silva.

A ação é uma parceria entre as Secretarias Municipais de Turismo, Indústria e Comércio; Educação, Cultura e Desporto; Saúde e Assistência Social e Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação, por meio dos agentes Municipais de trânsito, e conta com o apoio da Brigada Militar.

Fotos: Adriana Monteiro Arrial | Turismo PMNP