Campanha ‘Leite é Vida’ é lançada pelos Legislativos de Gramado e Canela

Auxílio às milhares de famílias carentes das cidades é o foco dessa ação social

O leite, por sua composição nutricional, é considerado como um dos alimentos mais completos que existem. Por esse motivo, e também por estudos comprovarem que ele representa afeto e acalenta corações, os Poderes Legislativos de Gramado e Canela, unidos, estão lançando a Campanha ‘Leite é Vida – Mais que doação, um ato de amor’.

A partir de hoje, dia 11 de maio até o dia 31 de maio, as duas Câmaras Municipais estarão arrecadando leite, de todos tipos, que serão repassados à Assistência Social de Canela e ao Banco de Alimentos da Defesa Civil de Gramado e, posteriormente, distribuídos para as famílias carentes das duas cidades.

Tal ação busca oportunizar que os órgãos que estão auxiliando as famílias com carência, nesse momento, possam cumprir o seu papel que é o de fornecer o alimento para essas pessoas. “Todos têm direito a uma alimentação digna, então pedimos que as famílias que tenham necessidade procurem a Assistência Social e o Banco de Alimentos, pois o Poder Público não está fazendo um favor, mas sim cumprindo com sua obrigação e atendendo a um direito do ser humano”, destacaram os presidentes das duas Casas, vereadores Rosi Ecker Schmitt e Marcelo Savi.

Osmar Bonetto, secretário de Assistência Social de Canela, Rosi Ecker Schmitt, presidente da Câmara de Gramado, e Marcelo Savi, presidente da Câmara de Canela

Foto: Francisco Rocha

As comunidades de Gramado e Canela, que são reconhecidas por sua generosidade, são novamente chamadas a aderir à ação, que não possui qualquer vínculo político, mas sim de apoio às famílias dos dois municípios. “Juntando forças, Gramado e Canela, com certeza conseguirão passar por esse momento de uma forma menos dolorosa, pois sabemos que uma cidade depende da outra e que o respaldo a uma, impacta na cidade vizinha”, enfatizaram os vereadores.

A entrega do leite arrecadado pelos Legislativos, com o apoio de empresários, entidades e comunidade será entregue às duas frentes assistenciais no dia 01 de junho.

Doações

As doações estão centralizadas nas sedes dos dois Legislativos Municipais, em Gramado na Rua São Pedro, 369, Centro e em Canela, na Rua Dona Carlinda, 485 – Centro. Mais informações pelos telefones (54) 295-7000 e (54) 3282-1179.