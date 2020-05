Educação anuncia suspensão das atividades esportivas em Canela

Continua depois da publicidade

A Secretaria de Educação, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer suspende, devido a pandemia de COVID – 19 (coronavírus), todos os eventos esportivos de 2020.

O secretário da pasta, Gilberto Tegner explica que a decisão de não realizar das competições, prevalece até o decreto de calamidade pública no Município continuar. “A situação deve ser tratada com responsabilidade e serenidade pela sociedade e pelo poder público e as atividades podem voltar após pandemia” completou Tolão.

O diretor do DMEL Alziro Daros destaca que as competições promovidas pelo departamento são tradicionais e por reunirem um grande número de atletas sempre lotaram os locais de realizações e essas aglomerações não mais possíveis devido a pandemia.

“A pandemia do coronavírus está modificando a vida das pessoas em escala global. As competições esportivas estão no centro das determinações das autoridades de saúde que tentam minimizar a possibilidade de uma contaminação em Canela, vamos fazer a nossa parte” ponderou o prefeito Constantino Orsolin.

O complexo esportivo da Celulose, o campo do Tatu, na Santa Marta e o Ginásio da Vila continuam sem a realização de atividades e serão mantidos limpos pela equipe da secretaria de Educação e liberados normalmente para uso quando isto for definido pela secretaria de Saúde.