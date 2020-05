Igreja de Nove Colônias construída há 95 anos será restaurada

Continua depois da publicidade

Nova Petrópolis busca o restauro da Igreja de Nove Colônias desde 2011

O Poder Público de Nova Petrópolis e a Associação Cultural e Esportiva Alegria de Nove Colônias firmaram termo de parceria na última sexta-feira, 8 de maio, na Igreja Evangélica Luterana da Paz, na localidade de Nove Colônias.

O prefeito de Nova Petrópolis, Regis Luiz Hahn, e o presidente da Associação, Delmar Danilo Ruppenthal, assinaram o termo que prevê o investimento de R$ 146.635,88 na restauração e readequação da igreja da localidade de Nove Colônias, sendo que R$ 120.000,00 serão provenientes do projeto Pró-Cultura/RS e R$ 25.135,88 de contrapartida do Município. A Associação Cultural e Esportiva Alegria de Nove Colônias irá participar com o valor de R$ 1.500,00. O secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Ricardo Lawrenz, e o secretário adjunto da pasta, Paulo Cesar Soares, estiveram presentes na ocasião.

O valor proveniente dessa parceria será investido na readequação das fundações e das paredes da igreja; na revitalização da estrutura enxaimel; na revisão da cobertura; na readequação das esquadrias e do assoalho; na repintura da parte interna e externa da igreja e na readequação do Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI). Além disso, o local receberá novas instalações elétricas, nova iluminação e rampa pavimentada externamente, com inclusão de sinalização tátil.

Do valor da contrapartida do Município, já foram investidos R$ 13.820,00 até 8 de maio de 2020. Sendo R$ 11.400,00 em serviços técnicos de arquitetura, realizados pela empresa ERX Empreendimentos, e R$ 2.420,00 em trabalhos preliminares de análise e ensaios, realizados pela empresa WO – Projetos, Arquitetura e Restauro. O restante, R$ 11.315,88, serão investidos conforme a planilha de custos aprovada pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC). A restauração e a readequação da estrutura da igreja serão realizados pela empresa Germânica Comércio e Construções.

Segundo o secretário adjunto de Educação, Cultura e Desporto de Nova Petrópolis, Paulo Cesar Soares, “Nove Colônias possui uma riqueza histórico-cultural muito grande. Além dos cultos, a antiga igreja serve como espaço para reuniões da comunidade, palestras, ensaios e apresentações de coros. O restauro faz-se necessário devido à precariedade da estrutura do prédio. É a única igreja em estilo enxaimel do Município em sua estrutura original e necessita de restauro”.

De acordo com o presidente da Associação Cultural e Esportiva Alegria de Nove Colônias, Delmar Danilo Ruppenthal, “a comunidade de Nove Colônias é um exemplo da bagagem histórico-cultural. Música, canto e fé foram os principais instrumentos culturais que se fizeram presentes na rotina da vida que transcorria em condições precárias, quando da vinda dos imigrantes a estas terras. Estes aspectos mantiveram-se presentes ao longo da história que é preservada, com orgulho”.

Soares complementa ao dizer que “diante da importância cultural, faz-se necessário o reconhecimento do espaço da Igreja de Nove Colônias que retrata um momento ímpar da história, tornando-a acessível a toda a população e incentivando-a a participar de atividades culturais variadas”.

Restauração de Igreja de Nove Colônias é conquistada após 9 anos

O projeto de restauração da Igreja Evangélica Luterana da Paz da localidade de Nove Colônias teve continuidade em 2017 quando a proposta foi refeita, focando na restauração estrutural do prédio. O recurso inicial pretendido era de R$ 366.238,09 junto à LIC, mas, a captação foi inferior e o projeto precisou ser readequado ao montante captado. O valor do investimento ficou em R$ 146.635,88.

O projeto foi cadastrado inicialmente em 2011. Em 2013 ele foi recadastrado, mas nunca chegou a ser aprovado. Em 2017, a Administração Municipal consultou a empresa Kaiser & Carpena, que modificou o primeiro projeto técnico de restauro e reapresentou à LIC.

O projeto foi aprovado, mas o valor captado foi menor. O estado então exigiu um projeto de readequação à realidade e foi necessária uma nova etapa para desenvolver novo projeto técnico. Com a aprovação do novo projeto, em janeiro de 2020, foi iniciado o processo de orçamentos e construção do patrimônio histórico cultural.

