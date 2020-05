Daer assina contrato para instalação de novo lote de pardais em rodovias

Continua depois da publicidade

Equipamentos irão monitorar 25 faixas de tráfego em sete estradas estaduais

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) – assinou na sexta-feira (8) contrato com a empresa Fiscaltech para a instalação de mais um lote de controladores de velocidade nas rodovias gaúchas. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (12).

Será investido R$ 1,9 milhão no monitoramento de 25 faixas de tráfego com nove câmeras e nove dispositivos leitores de placas. Os equipamentos – conhecidos como pardais – serão instalados em sete rodovias: ERS-135 (Passo Fundo – Erechim), ERS-324 (Passo Fundo – Nova Prata), ERS-342 (Ijuí – Cruz Alta), RSC-153 (Passo Fundo – Tio Hugo), RSC-287 (Montenegro – Santa Maria), RSC-470 (Nova Prata – Bento Gonçalves) e ERS-122 (São Vendelino – Farroupilha).

“O Governo do Estado vai garantir a retomada do monitoramento eletrônico nas estradas, aplicando R$ 5,8 milhões nos contratos com a Perkons, que foi assinado na última semana, e a Fiscaltech”, destaca o secretário Juvir Costella. “Esses recursos contribuem não apenas com a diminuição de acidentes, mas também com a identificação de veículos roubados, uma vez que serão implantados equipamentos que leem as placas e cruzam as informações com os dados da Secretaria da Segurança Pública”, ressalta.

Segundo o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, o pregão eletrônico que resultou na escolha da Fiscaltech foi concluído com um preço 32% menor do que o inicialmente proposto para a implantação e manutenção dos aparelhos.

“O próximo passo é a assinatura da ordem de início dos serviços, que deve ocorrer nesta semana. Após, a empresa tem até 60 dias para instalar os controladores de velocidade e os leitores de placas”, explica o dirigente.

Os contratos com a Fiscaltech e Perkons possuem vigência de 24 meses, podendo ser prorrogados por igual período.

Confira as rodovias onde serão instalados dos equipamentos:

Contrato com a empresa Perkons:

– ERS-030 (Osório – Tramandaí)

– ERS-040 (Viamão – Pinhal)

– ERS-122 (Portão – Caxias do Sul)

– ERS-239 (Novo Hamburgo – Rolante)

– ERS-240 (São Leopoldo – Montenegro)

– ERS-389 (Osório – Torres)

– RSC-453 (Venâncio Aires – Tainhas)

Contrato com a empresa Fiscaltech:

– ERS-135 (Passo Fundo – Erechim)

– ERS-324 (Passo Fundo – Nova Prata)

– ERS-342 (Ijuí – Cruz Alta),

– RSC-153 (Passo Fundo – Tio Hugo)

– RSC-287 (Montenegro – Santa Maria)

– RSC-470 (Nova Prata – Bento Gonçalves)

– ERS-122 (São Vendelino – Farroupilha).

*Os locais exatos onde serão instalados os equipamentos não serão informados a fim de preservar a segurança dos usuários. Qualquer dúvida, estou à disposição.

Foto: Júlio Cunha